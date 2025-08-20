20/08/2025 16:39

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升27點子，報7.1793

《經濟通通訊社20日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1793，較上個交易日4時30分收盤價升27點子，全日在7.1773至7.1897之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升46點子，報7.1831。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1384，較上個交易日跌25點子，兩連跌，創8月12日以來逾一周新低，較市場預測偏強擴至逾500點，凸顯監管維穩態度仍堅決，且待美聯儲主席本周講話對市場提供的關鍵指引。



市場人士指出，當前美元小幅反彈，各方仍在等待關鍵風險釋放；近期人民幣持續保持區間窄幅整理，仍有部分頭寸選擇套息；但降息周期下美元偏下行，人民幣調整空間也會受限。(jq)