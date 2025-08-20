20/08/2025 10:44

【數據解讀】內地7月個稅收入增14%年內高，證券印花稅翻倍

《經濟通通訊社20日專訊》據《財新》根據財新部昨公布的1-7月數據計算，經濟修復帶動今年7月稅收收入同比增幅擴至5%創年內新高，而非稅收入大幅下降12.9%連降三個月，綜合帶動當月財政收入增長2.6%，增幅為年內最高。



主要稅收收入中，個人所得稅在7月大幅增長13.9%，亦是年內最高增速，前七月累計8.8%的增幅也遠超稅收總體表現(-0.3%)。《財新》指，這與個稅預扣預繳方式有關，越往後月份邊際稅率越高，此外，今年5、6月以來境外炒股收益等收入徵管加強，也帶動個稅收入較快增長。



小稅種中，車輛購置稅在上月短暫增長後，7月同比下降13.8%，延續今年以來持續下降趨勢；7月印花稅同比增長24%，其中證券交易印花稅激增1.25倍，股市交易火熱。土地與房地產相關的稅種中，7月契稅同比下降16.4%，降幅擴大；房產稅、城鎮土地使用稅同比增速回落，仍增長7.8%和6.4%。



*7月進口環節增值稅及消費稅降幅擴至5.9%*



7月國內增值稅同比增長4.3%，增速較上月略有回落，企業所得稅、國內消費稅增速則加快至6.4%、5.4%，與同期工業生產持續增長、企業利潤修復的態勢一致。至於進口相關稅收則是主要拖累項，7月進口環節增值稅及消費稅同比下降5.9%，降幅較上月擴大，關稅同比連續兩個月持平。



受政府債券支撐，財政收入偏弱的同時，支出端仍保持一定增長。7月全國一般公共預算支出完成約1.95萬億元，同比增長3%，且增速較上月加快。1-7月累計，全國財政支出16.07萬億元，同比增長3.4%，明顯好於同期財政收入端表現。從財政支出進度看，據《財新》計算，前7個月完成全年支出預算的54.1%，支出進度快於2020年同期，但比最近四年同期進度慢。



*7月土地出讓收入年內第三次增長*



另外，在一般公共預算之外，計入政府性基金預算的土地出讓收入雖有好轉，整體仍呈下降態勢。據《財新》計算，7月土地出讓收入同比約增長7.2%，增速較上月回落，為年內第三次增長，其餘月份仍然兩位數下降。1-7月累計，土地出讓金收入完成16950億元，同比下降4.6%，降幅較上半年收窄。受土地出讓疲軟的影響，2025年前7個月政府性基金預算收入僅實現2.3萬億元，同比下降0.7%。



儘管土地出讓拖累政府性基金收入下降，但在地方政府專項債券、超長期特別國債、中央金融機構注資特別國債資金支出的帶動下，前7個月政府性基金預算支出5.4萬億元，同比高速增長31.7%。(sl)