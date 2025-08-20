20/08/2025 09:02

【俄烏開戰】歐洲股市上漲，特朗普力推俄烏領導人會晤

《經濟通通訊社20日專訊》歐洲股市收高，美國總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基及歐洲 領導人會晤後，推動舉行俄烏峰會。



斯托克歐洲600指數收漲0.7%，奢侈品及烈酒相關股票走強。LVMH和歷峰集團均上漲逾3%。



與此同時，防務類股下跌。德國萊茵金屬下跌4.9%，Leonardo SpA跌10%，Hensoldt AG跌9.5%。



EFG Asset Management行政總裁Daniel Murray表示：「如果盈利情況、地緣政治進展、關稅不確定性，以及降息前景都朝著有利方向發展，這無疑將有助於改善投資者情緒。」



由於投資者擔心經濟增長前景和地緣政治，歐洲股市在5月中旬從拋售中恢復後，一直處於區間波動。該基準指數仍較3月創下的紀錄高點低約0.9%。(rc)