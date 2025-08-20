直播中 : 開市Good Morning - 小米次季收入、經調整淨利創新高！📈泡泡瑪特上半年多賺4倍！💰拆解小鵬、藥明生物業績
直播中 : 開市Good Morning - 小米次季收入、經調整淨利創新高！📈泡泡瑪特上半年多賺4倍！💰拆解小鵬、藥明生物業績
25,041.26
-81.64
(-0.32%)
25,018
-102
(-0.41%)
低水23
8,978.15
-28.08
(-0.31%)
5,502.18
-39.85
(-0.72%)
507.05億
3,732.52
+5.23
(+0.140%)
4,228.01
+4.64
(+0.110%)
11,800.65
-20.98
(-0.177%)
2,316.18
+3.65
(+0.16%)
113,089.9800
+217.0300
(0.192%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0860
澳元最佳客戶買入價
5.0400
歐元最佳客戶買入價
9.0964
英鎊最佳客戶買入價
10.5350
日圓最佳客戶買入價
5.2991
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
25,041.26
-81.64
(-0.32%)
期指
低水23
25,018
-102
(-0.41%)
國企指數
8,978.15
-28.08
(-0.31%)
科技指數
5,502.18
-39.85
(-0.72%)
大市成交
507.05億
股票
424.54億
(83.729%)
窩輪
27.41億
(5.406%)
牛熊證
55.09億
(10.865%)
即時更新：20/08/2025 09:53
可賣空股票總成交
2,518.76億
主板賣空
470.04億
(18.662%)
更新：19/08/2025 16:59
上証指數
成交：2,617.20億
3,732.52
+5.23
(+0.140%)
滬深300
4,228.01
+4.64
(+0.110%)
深証成指
11,800.65
-20.98
(-0.177%)
MSCI中國A50
2,316.18
+3.65
(+0.16%)
比特幣
資料由Binance提供
113,089.9800
+217.0300
(0.192%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0860
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0400
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0964
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5350
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2991
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00388 香港交易所03690 美團－Ｗ09988 阿里巴巴－Ｗ02628 中國人壽00001 長和02318 中國平安
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

美俄「峰會」虛多實少，各有盤算互相利用

19/08/2025 14:54
大國博弈

日本央行需要追趕形勢

19/08/2025 12:55
貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24
關稅戰
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
流感高峰期
山今養生智慧
輕鬆護老
網購
股票
ETF
Highlight:
【etnet x 環球海產】獨家優惠95折，特價產品折上折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
HIBOR 同業拆息
隔夜
2.89%
1個月
2.57%
3個月
2.57%
更新：19/08/2025 11:15
評論
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處