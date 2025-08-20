20/08/2025 09:22

【ＡＩ】聯儲局監管副主席鮑曼：央行對AI和加密貨幣看法將變化

《經濟通通訊社20日專訊》聯儲局監管副主席鮑曼周二（19日）表示，銀行和監管機構必須擁抱人工智能和加密貨幣等新技術帶來的好處，否則在經濟中的作用可能會減弱。



鮑曼表示，變化正在到來。理想情況下，監管機構將允許新用途「以有利於銀行體系的 方式廣泛應用」。「如果我們不採取這種方式，就有可能會削弱銀行體系與消費者、企業以及整體經濟的關聯。」



鮑曼呼籲業界協助監管機構更好地理解區塊鏈和數字資產，並探索新技術在解決欺詐等問題方面的潛力。



*特朗普：鮑威爾損害住房行業*



與此同時，美國總統特朗普再次批評聯儲局主席鮑威爾，表示鮑威爾在「損害住房行業」。 他認為「所有跡象都指向一次大幅度降息。」(rc)