20/08/2025 09:48

【關稅戰】美國大豆協會致信白宮：對華關稅戰令農戶瀕臨財務崩潰

《經濟通通訊社20日專訊》美國大豆協會主席拉格蘭德(Caleb Ragland)周二（19日）向總統特朗普發出公開信，敦促政府與美國大豆的最大市場中國，達成取消關稅的協議，並儘可能促成大規模大豆採購。



信中稱，美國大豆種植者正處於「貿易和財務懸崖」邊緣，難以承受與中國的長期關稅戰。 他表示：「美國大豆種植戶無法承受與我們最大客戶的長期貿易爭端。大豆種植戶承受著極大的經濟壓力，價格持續下跌。與此同時，種植戶為農資和設備支付的費用大幅增加。」



中國現時尚未採購任何一船即將在9月開始收獲的大豆。據該協會隨信提交給美國政府的分析，往年在作物收獲開始前，中國平均會從美國訂購14%的預估購買量。(rc)