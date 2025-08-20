20/08/2025 10:31

【美國議息】德銀：美國財長貝森特降息觀點與聯儲局模型相悖

《經濟通通訊社20日專訊》德意志銀行的利率策略師表示，美國財長貝森特關於聯儲局利率比模型所顯示的適宜水平，高出一個多百分點的看法是錯誤的。



曾任聯儲局經濟學家和顧問的Raskin及其團隊周二（19日）在報告中表示，聯儲局在其半年度貨幣政策報告中使用的規則「並未明確指向應降息，更不用說降息150至175個基點」。



他們表示：「需要指出的重點是，目前的聯邦基金利率恰好處於規則規定的相對狹窄區間之內」，即大致在4厘到4.65厘，這表明降息25個基點「可能是合理的。」



貝森特在本月13日表示，無論什麼模型，都暗示利率應該低150、175個基點。(rc)