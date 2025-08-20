20/08/2025 11:12

【國際要聞】西班牙大火在過去24小時席捲近6萬公頃土地

《經濟通通訊社20日專訊》歐洲森林火災信息系統(EFFIS)的衛星數據顯示，截至當地時間周二（19日），西班牙森林大火蔓延超過5.8萬公頃。



根據EFFIS公布的數據，火災面積最大的地區分別在奧倫塞（2.85萬公頃）、薩拉曼卡（1.16萬公頃）、卡塞雷斯（5400公頃）、萊昂（6500公頃）、帕倫西亞（1500公頃）和巴達霍斯（3000公頃）。過去24小時的大火蔓延面積在5.85萬公頃左右。



哥白尼氣候變化服務局的數據顯示，截至本月18日，西班牙已發生224宗重大火災，總過火面積達34.44萬公頃。超過2022年全年的30.66萬公頃。(rc)