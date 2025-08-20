20/08/2025 14:13

【加密幣】傑克遜霍爾央行開年會，加密幣產業在附近唱對台戲

《經濟通通訊社20日專訊》傑克遜霍爾全球央行年會周四（21日）召開之際，主辦地以南一小時車程之處，加密貨幣行業的高層亦「唱對台戲」，與特朗普政府高層展開交流。



根據已經發布的與會者名單，美國總統特朗普的二兒子埃里克、美國證券交易委員會新任主席阿特金斯，以及兩名在7月會議上剛剛投下反對票的聯儲局理事，沃勒和鮑曼，本周都會出席在傑克遜霍爾四季酒店舉辦的懷俄明州區塊鏈研討會。



該會議已於周一（18日）在Rendezvous山腳下的提頓村拉開序幕，比周四的全球央行年會早3天。一名與會者表示，今年的非官方主題是當前席捲美國股市的加密貨幣資管熱潮。(rc)