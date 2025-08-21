21/08/2025 16:45

《外圍焦點》亞特蘭大聯儲總裁發表講話，美國公布PMI等數據

《經濟通通訊社21日專訊》美聯儲局主席鮑威爾將於周五（22日）在傑克遜霍爾央行年會發表演說，市場密切關注其對未來利率政策的表態，且美國總統特朗普要求聯儲局理事庫克辭職。美股三大指數昨日表現分歧。道指收市升16.04點或0.04%，報44938.31點；標普500指數跌15.59點或0.24%，報6395.78點；納指跌142.1點或0.67%，報21172.86點。港股方面，恒生指數收市報25104，跌61點或0.2%，成交2395億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚7:30pm，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克就經濟前景發表講話。



數據方面，今晚8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由195.3萬升至196萬；首次申請失業救濟金人數料由22.4萬升至22.5萬。9:45pm，美國公布8月製造業採購經理人指數，料由49.8降至49.7；8月綜合採購經理人指數料由55.1降至53.5；8月服務業採購經理人指數料由55.7降至54.2。10:00pm，美國公布7月成屋銷售，料由393萬降至392萬，月率跌幅料由2.7%收窄至0.3%；7月領先指標跌幅料由0.3%收窄至0.1%。同一時間，歐元區公布8月消費者信心指數，料維持於負14.7。



在美國，今日公布業績的公司有：嗶哩嗶哩(US.BILI)、阿特斯太陽能(US.CSIQ)、叮咚買菜(US.DDL)、名創優品(US.MNSO)、金融壹賬通(US.OCFT)、世紀互聯(US.VNET)、沃爾瑪(US.WMT)、雲集(US.YJ)、滿幫(US.YMM)、宜人金科(US.YRD)、逸仙電商(US.YSG)、Zoom視頻通訊(US.ZM)等。(wa)