21/08/2025 07:50

《國金頭條》市場觀望鮑威爾在傑克遜霍爾年會演說，標指四連跌

《經濟通通訊社21日專訊》聯儲局主席鮑威爾將於周五（22日）在傑克遜霍爾央行年會發表演說，市場密切關注其對未來利率政策的表態，且美國總統特朗普要求聯儲局理事庫克辭職。



美股三大指數周三（20日）表現分歧，道指輕微向上，標普500指數則連續第四個交易日錄得跌幅。道指收市升16.04點，或0.04%，報44938.31點；標普500指數跌15.59點，或0.24%，報6395.78點；納指跌142.1點，或0.67%，報21172.86點。



市場焦點集中在零售股季績表現。Target(US.TGT)股價急挫6.3%，該公司再度錄得銷售下滑，並宣布行政總裁康奈爾將於2026年2月離任。相反，家居裝修零售商勞氏(US.LOW)公布盈利勝預期，日內升0.3%。



鮑威爾將在傑克遜霍爾央行年會發表演說，目前市場預期聯儲局在9月會議減息的機率高達85%，反映投資者對貨幣政策放寬的強烈預期。



另一方面，聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀錄揭示內部存在分歧，大多數委員認為通脹風險較就業市場疲弱更值得關注。特朗普政府的關稅政策成為討論核心議題，反映貨幣政策制定者對未來經濟前景看法不一。



科技股普遍下跌，投資者開始減持科技股，因擔心標普500指數近期的升勢過於急進，且過度依賴少數成長股推動，令市場參與者重新審視投資策略。英偉達(US.NVDA)跌0.1%，特斯拉(US.TSLA)收市跌1.6%，蘋果(US.AAPL)跌約2%，谷歌(US.GOOG)跌1.1%，Meta(US.META)跌0.5%，微軟(US.MSFT)跌0.8%，亞馬遜(US.AMZN)跌1.8%。



*美元兌日圓匯率表現疲弱*



美匯指數輕微下跌0.08%，報98.2。美元兌日圓匯率表現疲弱，報146.26，下跌約0.28%。歐元兌美元匯率小幅向上，報約1.165，較昨日微升約0.09%。



現貨黃金和紐約期金向上，現貨黃金報每盎司約3348美元，較前一交易日升約0.99%，最低曾觸及3311美元。紐約期金走勢相似，報3391美元，升約0.98%。



國際原油市場反彈向上。紐約期油升約1.8%，報每桶62.93美元；布蘭特期油升約1.8%，報67.01美元。(jf)