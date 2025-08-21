21/08/2025 09:13

萬國黃金折讓7%先舊後新配股淨籌7.2億用於開發金岭礦

《經濟通通訊社21日專訊》萬國黃金(03939)公布，控股股東持有的Victor Soar Investments Limited將以先舊後新方式向不少於六名承配人，先出售2250萬股股份，佔公司現有已發行股本約2.08%；同時，又將認購公司2250萬股新股，佔經擴大後股本約2.03%，每股作價32.55元，較公司上日收市價折讓7%。另外，股東持有的Prominence Investment Holding Company Limited向承配人出售750萬股股份，佔公司目前已發行股本約0.69%。集資淨額約7.22億元，其中約50%用作有關金岭礦（集團在其中採礦）勘探及開發項目之撥款，其餘用作集團一般營運資金。



完成後，Victor Soar Investments Limited持股將由25.96% 降至25.44%，Prominence Investment Holding Company Limited由3.71% 降至2.95%。其他股東持股比例由70.33%降至68.90%。(nw)