25,057.77
-108.17
(-0.43%)
25,048
-77
(-0.31%)
低水10
8,957.48
-55.79
(-0.62%)
5,485.79
-55.48
(-1.00%)
1,949.38億
3,770.78
+4.57
(+0.121%)
4,287.54
+16.14
(+0.378%)
11,918.89
-7.85
(-0.066%)
2,352.51
+11.60
(+0.50%)
113,869.0300
-402.2000
(-0.352%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0884
澳元最佳客戶買入價
5.0283
歐元最佳客戶買入價
9.1079
英鎊最佳客戶買入價
10.5260
日圓最佳客戶買入價
5.3080
21/08/2025 14:59
可賣空股票總成交
1,069.73億
主板賣空
172.07億
(16.085%)
21/08/2025 12:40
3,770.78
+4.57
(+0.121%)
滬深300
4,287.54
+16.14
(+0.378%)
深証成指
11,918.89
-7.85
(-0.066%)
MSCI中國A50
2,352.51
+11.60
(+0.50%)
113,869.0300
-402.2000
(-0.352%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0884
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0283
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1079
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5260
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3080
