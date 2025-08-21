21/08/2025 07:55

【美國議息】聯儲局會議紀要：多數委員認為通脹風險高於就業憂慮

《經濟通通訊社21日專訊》美國聯邦公開市場委員會(FOMC)公布7月29至30日會議紀要，顯示多數委員認為通脹風險仍然高於就業憂慮，並對近期貿易政策變化可能帶來更持久的物價壓力表達關切。



不過，部分支持特朗普總統的決策者，則開始強調勞動力市場降溫，包括理事沃勒與鮑曼在會上曾贊成下調利率25個百分點，內部分歧進一步擴大。



會議紀要指出，大部分與會者認為，在通脹與就業風險之間，通脹上行壓力仍更值得關注，尤其是在新一輪關稅措施陸續生效後。多名委員認為，關稅可能不只是一次性價格衝擊，而是會拉長通脹回落至2%目標所需的時間。



聯儲局在該會維持聯邦基金利率區間於4.25%至4.5%不變。這已是連續第三次按兵不動。會後聲明強調，經濟活動上半年呈溫和增速，但前景面臨高度不確定性。



最新修訂的數據顯示，美國過去三個月的新增就業人數遠低於原先公布，招聘速度降至疫情以來最低，7月失業率上升至4.2%。(jf)