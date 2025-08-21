21/08/2025 08:27

【外圍經濟】市場避險黃金漲1%，現貨金上探3350美元

《經濟通通訊社21日專訊》聯儲局紀要揭委員普遍擔憂通脹走勢，市場避險情緒抬頭，現貨黃金和紐約期金向上。



現貨黃金報每盎司約3348美元，較前一交易日升約0.99%，最低曾觸及3311美元。紐約期金走勢相似，報3391美元，升約0.98%。



金價近期反覆受壓，主因是市場將焦點放在周五（22日）聯儲局主席鮑威爾於傑克森霍爾央行年會的講話，市場預期其言論將針對未來的利率走勢提供關鍵指引。投資者擔心鮑威爾可能淡化減息預期，令美元反彈，進一步壓制黃金的避險需求。



瑞銀將2026年3月底和6月底黃金目標價分別上調至3600美元和3700美元，並首度提出9月底目標價為3700美元。瑞銀指出，持續的美國宏觀經濟風險、去美元化趨勢及央行和ETF資金流入，將成為黃金價格的支撐。



高盛也預期年底金價將達3700美元，2026年中有望升至4000美元。(jf)