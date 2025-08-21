21/08/2025 16:14

【外圍經濟】韓國推出限制外國人購房措施，以抑制投機需求

《經濟通通訊社21日專訊》韓國政府周四公布限制外國人購買物業新措施，將於下周二（26日）生效，有效期為一年，並可能根據市場情況延長。



該措施將有意購買物業的外國人、外國法人、外國政府納入《房地產交易申報法》適用對象，在指定地區進行住宅交易時，必須得到地方政府的批准。



該措施涵蓋首爾市、仁川7個區和京畿道23個市郡，未經事先批准的交易將被視為無效。此外，獲批的買家必須在獲得許可後的四個月內入住，並在那里居住至少兩年。



如果他們不遵守規定，當地政府可能會在三個月內發出糾正命令，並多次罰款，直到他們遵守。



當一筆交易被懷疑涉及與洗錢有關的外國資本流入時，該案件將被報告給金融情報部門。金融情報部門是韓國金融服務委員會(Financial Services Commission)下屬的一個負責追蹤非法金融活動的機構。



根據韓國國土交通部的數據，自2022年以來，外國人的住房交易穩步增長，平均年增長率超過26%。(jf)