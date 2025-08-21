21/08/2025 08:29

【開市Ｇｏ】FOMC對通脹分歧增，百度業績優，友邦VONB升

2025年8月21日【要聞盤點】



1、美股三大指數表現分歧，道指輕微向上，標普500指數則連續第四個交易日錄得跌幅。道指收市升16.04點，或0.04%，報44938.31點；標普500指數跌15.59點，或0.24%，報6395.78點；納指跌142.1點，或0.67%，報21172.86點。中國金龍指數升36點。日經期貨截至上午8時03分跌10點。



2、美國前總統特朗普在社交平台上嚴正表示，聯儲局理事庫克必須立即辭職。美國聯邦住房金融局(FHFA)局長Bill Pulte在社交媒體發文，公開指控庫克涉嫌按揭貸款欺詐，並敦促司法部對她展開正式調查。



3、英國通脹再度升溫，進一步挑戰英倫銀行的政策路徑。英國國家統計局公布數據顯示，7月消費者物價指數(CPI)按年上升3.8%，高於6月的3.6%，並創18個月新高。數據不僅快於2024年1月以來的漲幅速度，也略高於市場普遍預期的3.7%。



4、美國聯邦公開市場委員會(FOMC)公布7月29至30日會議紀要，顯示多數官員認為通脹風險仍然高於就業憂慮，並對近期貿易政策變化可能帶來更持久的物價壓力表達關切。與此同時，部分決策者則開始強調勞動力市場降溫，主張儘早考慮減息，內部分歧進一步擴大。



5、據內媒報道稱，中國政府計劃對石油化工行業進行全面調整，將淘汰小規模設施、升級老舊設備，並將投資重點轉向人工智能、半導體及可再生能源等新興領域所需的高端化學材料。相關方案預計於下月公布，目前正待工信部最終批准。



6、中共中央政治局常委、國務院總理李強8月20日在北京調研生物醫藥產業發展時指出，中國健康產業市場空間巨大，創新藥發展前景廣闊。在百濟神州（北京）生物科技有限公司，李強實地察看新藥研發進展及藥物化學實驗室，詳細詢問生產流程，並強調要及時發現臨床價值高、轉化潛力大的創新藥項目，加強跟蹤服務，推動醫療機構配備使用。



7、證監會發布提醒，指近日發現有騙徒假冒該機構高級管理人員及市場知名股票評論員身份，透過發送釣魚郵件與偽造文件等手法接觸公眾，企圖進行詐騙活動，呼籲市民提高警覺。



8、Alphabet旗下谷歌(US.GOOG)正加強在歐洲的監管合規舉措，向歐盟委員會提交一系列針對Google Play Store的修改建議，務求化解潛在的天價罰款，並回應《數位市場法》(DMA)下的持續壓力。



9、美國債市淡靜，孳息率在窄幅區間內溫和回落，成交量偏低。投資者普遍採取觀望態度，靜待聯儲局主席鮑威爾於周五(22日)傑克遜霍爾央行年會上的重要講話。





【焦點股】



百度(09888)

- 第二季經調整盈利跌35%，收入跌4%，勝預期



友邦(01299)

- 中期新業務價值升14%，純利跌24%，派中期息49港仙



阿里巴巴(09988)

- 阿里巴巴計劃分拆斑馬網絡於港交所主板上市，擬持股維持逾30%



恒地(00012)

- 中期純利跌8.4%至29.1億元，派息50仙



煤氣(00003)

- 中期純利跌2.5%至29.6億元，派息12仙



永利澳門(01128)

- 中期純利跌85.5%，派息0.185元



農業銀行(01288)

-中國平安增持農行(01288)3906萬股H股，涉資2.1億元



港交所(00388)

- 陳翊庭表示，目前排隊申請IPO企業接近230家



零跑汽車(09863)

- 中國一汽否認正在籌劃入股零跑汽車的消息



醫藥股：信達生物(01801)、翰森製藥(03692)、恒瑞醫藥(01276)

- 李強強調推動生物醫藥產業提質升級，研發更多好藥新藥



三桶油：中國石油(00857)、中國石化(00386)、中國海洋石油(00883)

- 彭博報導，中國計劃對石油化工行業進行全面調整，相關措施或於下月出台



萬國數據(09698)

- 第二季淨虧損降至8592.1萬元人民幣，淨收入升12.43%



金山雲(03896)

- 中期虧損擴至7.7億元人民幣，不派息



金山軟件(03888)

- 第二季盈利升35%



恒瑞醫藥(01276)

- 中期盈利45億元人民幣升30%，不派息



穩定幣概念：眾安在綫(06060)、京東(09618)、耀才證券(01428)

- 路透：內地最快月底舉行研究會，審議人民幣國際化及穩定幣



融創中國(01918)

- 清盤呈請聆訊延至明年1月5日



萬國黃金(03939)

- 計劃先舊後新集資，1股東擬售若干股份



眾安在綫(06060)

- 中期純利升11.04倍至6.7億元人民幣



微盟集團(02013)

- 中期經調整轉賺1690萬元人民幣



【油金報價】



紐約期油上漲0.27%，報62.88美元/桶



布倫特期油上漲0.12%，報67.02美元/桶



黃金現貨下跌0.02%，報3347.97美元/盎司



黃金期貨上漲0.05%，報3390.35美元/盎司