21/08/2025 08:04

【企業盈喜】中國白銀(00815)料中期盈利升最多1.9倍

《經濟通通訊社21日專訊》中國白銀集團(00815)公布，預期截至6月30日止中期淨利潤5000萬至6000萬元（人民幣．下同），升1.4至1.9倍。



該集團指，預期淨利潤上升因珠峰黃金(01815)上半年黃金產品銷售額顯著上升，導致該分部整體銷售額錄得上升，且成本較低，配合黃金價格顯著上升，該分部黃金產品銷售毛利率大幅增長，令整體毛利上升，並因此該分部淨利潤預計顯著提升；及完成生鮮食品零售業務出售，錄得約1100萬元收益。但珠峰黃金向僱員授出購股權，讓該集團錄得約1800萬元的費用。



該集團預期於8月底前公布業績。(wh)