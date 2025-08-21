--
--
(--)
25,123
-2
(-0.01%)
--
--
(--)
--
--
(--)
0.00億
3,766.14
-0.07
(-0.002%)
4,271.36
-0.04
(-0.001%)
0.000
(0.000%)
--
--
(--)
114,342.1500
+70.9200
(0.062%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0884
澳元最佳客戶買入價
5.0350
歐元最佳客戶買入價
9.1131
英鎊最佳客戶買入價
10.5340
日圓最佳客戶買入價
5.3094
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
--
--
(--)
期指
25,123
-2
(-0.01%)
國企指數
--
--
(--)
科技指數
--
--
(--)
大市成交
0.00億
股票
--
(--)
窩輪
--
(--)
牛熊證
--
(--)
即時更新：21/08/2025 08:51
可賣空股票總成交
2,567.36億
主板賣空
365.72億
(14.245%)
更新：20/08/2025 16:59
上証指數
成交：--
3,766.14
-0.07
(-0.002%)
滬深300
4,271.36
-0.04
(-0.001%)
深証成指
0.000
(0.000%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
114,342.1500
+70.9200
(0.062%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0884
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0350
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1131
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5340
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3094
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

01
八月
尖沙咀K11 MUSEA ｜「CHIIKAWA DAYS」大型特展 8 月 1 日起登陸尖沙咀 插畫家 Nagano 親筆創作香港飲茶系列化身獨家紀念品 尖沙咀K11 MUSEA ｜「CHIIKAWA DAYS」大型特展 8 月 1 日起登陸尖沙咀 插畫家 Nagano 親筆創作香港飲茶系列化身獨家紀念品
商場活動 文化藝術
尖沙咀K11 MUSEA ｜「CHIIKAWA DAYS」大型特展 8 月 1 日起登陸尖沙咀 插畫...
推介度：
01/08/2025 - 24/08/2025
15
八月
葵青劇院｜《風車草黑心喜劇Di-Dar (Comeback)》終極加場 黃秋生首度挑戰載歌載舞演出　記歌詞記到忟 葵青劇院｜《風車草黑心喜劇Di-Dar (Comeback)》終極加場 黃秋生首度挑戰載歌載舞演出　記歌詞記到忟
文化藝術 劇場
葵青劇院｜《風車草黑心喜劇Di-Dar (Comeback)》終極加場 黃秋生首度挑戰載歌載舞演出　...
推介度：
15/08/2025 - 31/08/2025
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00005 滙豐控股00388 香港交易所09988 阿里巴巴－Ｗ00001 長和02013 微盟集團00700 騰訊控股
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

中東新隱憂：黎巴嫩解除真主黨武裝的挑戰

20/08/2025 18:31
大國博弈

穩定幣，搵？定弊？

20/08/2025 10:05
貨幣攻略

關稅戰 | 美國財長貝森特：對中國關稅現狀非常滿意，沒壞就別...

20/08/2025 09:12
關稅戰
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
流感高峰期
山今養生智慧
輕鬆護老
網購
股票
ETF
Highlight:
【etnet x 環球海產】獨家優惠95折，特價產品折上折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
美元匯率-最大跌幅
NZD 紐元/美元
0.5818
-0.0009
-0.156%
AUD 澳元/美元
0.6427
-0.0009
-0.134%
GBP 英鎊/美元
1.3451
-0.0013
-0.095%
更新：21/08/2025 08:50
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.30%
3個月國債孳息率
4.30%
10年-3個月國債孳息率
0.00%
更新：19/08/2025 16:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處