21/08/2025 19:44

《再戰明天》鮑威爾發表講話，石藥國藥公布業績

《經濟通通訊社21日專訊》鮑威爾發表講話，及石藥國藥公布業績，料為周五（22日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，本港時間周五晚10:00pm，美聯儲主席鮑威爾在杰克森霍爾研討會就經濟前景和美聯儲政策框架審查發表講話。



*日本公布CPI，德國公布第二季GDP*



數據方面，周五（22日）7:30am（本港時間．下同），日本公布7月消費者物價指數，年率升幅料由3.3%收窄至3.1%。2:00pm，德國公布第二季國內生產總值，年率料由持平升上0.4%，經季節調整季率料由0.4%逆轉至下滑0.1%。



在本港，明日公布業績的公司有:光大環境(00257)、石藥集團(01093)、國藥控股(01099)、華晨中國(01114)等。(wa)