21/08/2025 16:14

東亞李民橋：下半年不排除為香港商業房地產作更多撥備

《經濟通通訊社21日專訊》東亞銀行(00023)聯席行政總裁李民橋在中期業績發布會表示，香港商業房地產敞口佔該行整體貸款由去年12月約11.5%降至目前約10.8%，但預期下半年香港商業房地產仍面臨挑戰，今年下半年不排除相關方面進行更多撥備，未來會盡量減低風險較高的商業房地產貸款。



李民橋續指，香港商業房地產組合的不良貸款比率約為7.5%，較去年底升1.5個百分點。



*料淨息差續受壓，香港貸款需求疲軟*



他指出，該行預計美國9月起減息兩次，每次25點子，但預計香港最優惠利率將保持不變，預期下半年該行的淨息差將持續受壓，但指而該行非利息收入增長也會維持，預期該行全年的淨息差介乎1.76%至1.88%，亦預期該行在香港方面貸款需求將較疲軟（soft)。聯席行政總裁李民斌補充，預期該行下半年在內地的貸款增長為低單位數。



*香港商業房地產敞口中約10%被列高風險*



集團風險總監陳淑佩表示，去年該行已致力地去控制香港房地產的貸款佔比，亦已經重點分類出高風險的貸款，對待相關貸款持審慎的態度，在香港商業房地產的敞口中有10%被列為高風險。(bn)