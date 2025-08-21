21/08/2025 11:20
《港元利率》港元拆息普遍向下，一個月報2.84厘終止6連升
《經濟通通訊社21日專訊》港元拆息普遍向下，而與樓按相關的一個月拆息報2.84191厘，跌1.583基點，終止6連升，是8月19日後最低；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.87548厘，跌5.047基點。
隔夜息報2.7981厘，升1.048基點；一周拆息升2.107基點，報2.82107厘，兩周則跌5.06基點，報2.82857厘。長息方面，六個月拆息跌1.381基點，報2.98619厘，一年期則跌3.131基點，報3.15274厘。
港元匯價今日在7.8063-7.8146之間上落，最新報7.8083。
金管局資料顯示，香港銀行昨日向金管局貼現窗借取7700萬港元隔夜流動性，是8月以來首次。計入外匯基金票據及債券所付利息或新發行量2000萬元，香港銀行體系總結餘今日降至538.52億港元。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.7981
|+1.048
|一周
|2.82107
|+2.107
|兩周
|2.82857
|-5.06
|一個月
|2.84191
|-1.583
|兩個月
|2.85345
|-0.209
|三個月
|2.87548
|-5.047
|六個月
|2.98619
|-1.381
|一年
|3.15274
|-3.131
