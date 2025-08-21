21/08/2025 11:20

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 2.7981 +1.048 一周 2.82107 +2.107 兩周 2.82857 -5.06 一個月 2.84191 -1.583 兩個月 2.85345 -0.209 三個月 2.87548 -5.047 六個月 2.98619 -1.381 一年 3.15274 -3.131

《經濟通通訊社21日專訊》港元拆息普遍向下，而與樓按相關的一個月拆息報2.84191厘，跌1.583基點，終止6連升，是8月19日後最低；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.87548厘，跌5.047基點。隔夜息報2.7981厘，升1.048基點；一周拆息升2.107基點，報2.82107厘，兩周則跌5.06基點，報2.82857厘。長息方面，六個月拆息跌1.381基點，報2.98619厘，一年期則跌3.131基點，報3.15274厘。港元匯價今日在7.8063-7.8146之間上落，最新報7.8083。金管局資料顯示，香港銀行昨日向金管局貼現窗借取7700萬港元隔夜流動性，是8月以來首次。計入外匯基金票據及債券所付利息或新發行量2000萬元，香港銀行體系總結餘今日降至538.52億港元。資料來源：香港銀行公會