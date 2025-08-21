21/08/2025 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價升97點子報7.1287，創九個半月高
《經濟通通訊社21日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1287，較上個交易日升97點子，止兩連跌，創2024年11月6日以來九個半月新高，上個交易日報7.1384。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1287
|-97.00
|1歐元/人民幣
|8.3287
|+44.00
|100日圓/人民幣
|4.8535
|+62.00
|1港元/人民幣
|0.9125
|-22.30
|1英鎊/人民幣
|9.6237
|-272.00
|1澳元/人民幣
|4.6004
|-141.00
|1紐元/人民幣
|4.1686
|-502.00
|1新加坡/人民幣
|5.5638
|-34.00
|1瑞郎/人民幣
|8.8884
|+362.00
|1加元/人民幣
|5.1547
|-68.00
|1人民幣/林吉特
|0.5909
|+4.10
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.2229
|-132.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4743
|-13.00
|1人民幣/韓元
|195.0500
|+72.00