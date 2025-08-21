直播中 : 開市Good Morning - 友邦新業務價值創新高
直播中 : 開市Good Morning - 友邦新業務價值創新高
25,192.28
+26.34
(+0.10%)
25,177
+52
(+0.21%)
低水15
9,010.22
-3.05
(-0.03%)
5,528.62
-12.65
(-0.23%)
761.09億
3,779.25
+13.04
(+0.346%)
4,296.11
+24.71
(+0.578%)
11,949.12
+22.38
(+0.188%)
2,359.43
+18.52
(+0.79%)
114,031.7400
-239.4900
(-0.210%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0884
澳元最佳客戶買入價
5.0312
歐元最佳客戶買入價
9.1135
英鎊最佳客戶買入價
10.5299
日圓最佳客戶買入價
5.3096
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
25,192.28
+26.34
(+0.10%)
期指
低水15
25,177
+52
(+0.21%)
國企指數
9,010.22
-3.05
(-0.03%)
科技指數
5,528.62
-12.65
(-0.23%)
大市成交
761.09億
股票
659.78億
(86.689%)
窩輪
40.26億
(5.289%)
牛熊證
61.05億
(8.022%)
即時更新：21/08/2025 10:24
可賣空股票總成交
2,567.36億
主板賣空
365.72億
(14.245%)
更新：20/08/2025 16:59
上証指數
成交：4,665.02億
3,779.25
+13.04
(+0.346%)
滬深300
4,296.11
+24.71
(+0.578%)
深証成指
11,949.12
+22.38
(+0.188%)
MSCI中國A50
2,359.43
+18.52
(+0.79%)
比特幣
資料由Binance提供
114,031.7400
-239.4900
(-0.210%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0884
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0312
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1135
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5299
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3096
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

19
六月
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界 尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
文化藝術 音樂會
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
推介度：
19/06/2026 - 20/06/2026
11
七月
旺角中電鐘樓文化館｜「鐘樓歲『閱』」主題展覽 旺角中電鐘樓文化館｜「鐘樓歲『閱』」主題展覽
展覽 文化藝術
旺角中電鐘樓文化館｜「鐘樓歲『閱』」主題展覽
推介度：
11/07/2025 - 28/09/2025
免費
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00388 香港交易所00005 滙豐控股00700 騰訊控股01810 小米集團－Ｗ02318 中國平安
網購
股票
ETF
Highlight:
【etnet x 環球海產】獨家優惠95折，特價產品折上折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
Prime Rate 最優惠利率
5.250%
滙豐, 中銀, 恒生
31/07/2025 12:12
5.500%
渣打香港, 建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 招商永隆, 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星, 大新, 上商, 東亞, 工銀亞洲
19/06/2025 13:02
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
114,031.74
-239.49
-0.210%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,286.9500
-49.2100
-1.135%
Chainlink-預言機-LINK LINK 預言機
25.9500
-0.5000
-1.890%
更新：21/08/2025 10:20
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,341.5900
-5.1600
-0.154%
XAG 白銀現貨
37.8639
-0.0377
-0.099%
更新：21/08/2025 10:20
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處