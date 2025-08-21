直播中 : 開市Good Morning - 友邦新業務價值創新高
直播中 : 開市Good Morning - 友邦新業務價值創新高
25,190.20
+24.26
(+0.10%)
25,179
+54
(+0.21%)
低水11
9,008.84
-4.43
(-0.05%)
5,527.79
-13.48
(-0.24%)
762.10億
3,779.94
+13.73
(+0.365%)
4,296.98
+25.58
(+0.599%)
11,945.24
+18.50
(+0.155%)
2,360.07
+19.16
(+0.82%)
114,050.4000
-220.8300
(-0.193%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0884
澳元最佳客戶買入價
5.0312
歐元最佳客戶買入價
9.1135
英鎊最佳客戶買入價
10.5299
日圓最佳客戶買入價
5.3096
即時更新：21/08/2025 10:24
可賣空股票總成交
2,567.36億
主板賣空
365.72億
(14.245%)
更新：20/08/2025 16:59
Prime Rate 最優惠利率
5.250%
滙豐, 中銀, 恒生
31/07/2025 12:12
5.500%
渣打香港, 建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 招商永隆, 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星, 大新, 上商, 東亞, 工銀亞洲
19/06/2025 13:02
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.30%
3個月國債孳息率
4.30%
10年-3個月國債孳息率
0.00%
更新：19/08/2025 16:15
最佳銀行兌換
紐元兌港元
電匯客戶買入
4.5625
電匯客戶賣出
4.5436
更新：21/08/2025 10:20:31
