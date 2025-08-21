直播中 : 開市Good Morning - 友邦新業務價值創新高
直播中 : 開市Good Morning - 友邦新業務價值創新高
25,190.05
+24.11
(+0.10%)
25,176
+51
(+0.20%)
低水14
9,008.73
-4.54
(-0.05%)
5,528.50
-12.77
(-0.23%)
762.56億
3,779.71
+13.50
(+0.358%)
4,296.86
+25.46
(+0.596%)
11,946.05
+19.31
(+0.162%)
2,360.07
+19.16
(+0.82%)
114,050.4000
-220.8300
(-0.193%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0884
澳元最佳客戶買入價
5.0312
歐元最佳客戶買入價
9.1135
英鎊最佳客戶買入價
10.5299
日圓最佳客戶買入價
5.3096
香港故宮文化博物館｜香港故宮文化博物館今夏輪換展出逾 60 件故宮博物院珍寶　重點展品包括珍貴清宮文房用具、清代軍事文物及慈禧太后肖像
香港故宮文化博物館｜香港故宮文化博物館今夏輪換展出逾 60 件故宮博物院珍寶　重點展品包括珍貴清宮文...
23/07/2025 - 20/10/2025
尖沙咀香港文化中心｜「亞藝無疆」藝術節 2025：大型舞劇《武道》—— 李小龍的有法與無限 | 香港舞蹈團45周年誌慶
尖沙咀香港文化中心｜「亞藝無疆」藝術節 2025：大型舞劇《武道》—— 李小龍的有法與無限 | 香港...
27/11/2025 - 07/12/2025
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ
00388 香港交易所
00005 滙豐控股
00700 騰訊控股
01810 小米集團－Ｗ
02318 中國平安
