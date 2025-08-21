21/08/2025 08:55

【關稅戰】中美關稅休戰，中國7月稀土磁鐵出口創半年新高

《經濟通通訊社21日專訊》在中美關稅戰延長及中國有條件放寬稀土出口後，據《路透》報道，中國7月稀土磁鐵出口量進一步增長，創半年最高水平。其中，對稀土磁鐵需求量大的德國、美國分居出口量的第1、2位。



*德國、美國分居出口量前兩位*



海關總署周三（20日）更新的數據顯示，7月中國整體稀土磁鐵出口量5577噸，為今年1月以來最高，同時也是歷年7月份的最高水平。當月稀土磁鐵出口量同比增長5.7%，逆轉此前連續三個月下跌局面；環比則增長75%。



稀土磁鐵有著「電子產品食鹽」之稱，是高科技產業和國防科技的關鍵材料，人形機器人、新能源汽車、風電、低空經濟以及導彈系統等領域都會用到稀土永磁材料。而中國在全球稀土磁鐵產業中佔據主導地位，產量佔到全球的90%以上。中國在貿易談判中將稀土作為一大戰略籌碼，今年4月4日起對部分中重稀土相關物項實施出口管制。



根據報道及海關數據，7月份德國仍是中國稀土磁鐵第一大出口目的地；美國排名第二，7月份出口量為619噸，較6月暴增75.5%，並較去年同期增加4.8%，逆轉此前三個月跌勢。值得一提的是，當月對印度的稀土磁鐵出口量創下紀錄新高。周二（19日）印度媒體引述消息人士稱，中國政府已承諾解決印度在稀土方面的需求。(ry)