21/08/2025 10:03

《Ａ股焦點》穩定幣概念股大漲，政府傳推進人幣掛勾穩定幣發展

《經濟通通訊社21日專訊》滬深穩定幣概念股早盤大漲，新晨科技(深:300542)、御銀股份(深:002177)、中油資本(深:000617)、天融信(深:002212)、京北方(深:002987)等多股漲停，天陽科技(深:300872)升17%，四方精創(深:300468)揚14%，東信和平(深:002017)、朗新集團(深:300682)、中科金財(深:002657)升幅靠前。



《路透》引述知情人士稱，中國政府在數字資產上的立場可能發生重大轉變。國務院本月晚些時候將審議且可能批准擴大人民幣國際化的路線圖。高層領導可能發表講話給穩定幣定調並規定其應用範疇和發展目標等。另外，月底舉行的上合組織峰會上將討論擴大人民幣國際化以及在跨境貿易和支付中使用穩定幣。(ry)