21/08/2025 09:44

【聚焦人幣】人民幣即期開升16點子，傳中國醞釀人幣支持穩定幣

《經濟通通訊社21日專訊》中國政府在數字資產上的立場可能發生重大轉變，據《路透》引述知情人士報道，中國正醞釀推出一項推動人民幣國際化的中長期發展戰略，內容涵蓋與人民幣掛勾的穩定幣等金融創新產品，旨在促進人民幣在全球範圍內的更廣泛應用。消息指國務院本月晚些時候將審議且可能批准擴大人民幣國際化的路線圖，其中包括在穩定幣領域追趕美國的步伐。



人民幣兌一美元中間價今報7.1287，較上個交易日升97點子，止兩連跌，創2024年11月6日以來九個半月新高，較市場預測偏強逾460點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開16點子，報7.1777，上個交易日即期匯率收盤報7.1793。



在岸和離岸人民幣周三續漲，美元在特朗普施壓美聯儲理事Cook辭職後回落。一個月期美元/離岸人民幣隱含波動率連續第二天下跌，至2.73%，為2024年3月以來的最低水平。



市場人士指出，短期官方中間價大概率繼續持穩，僅小幅反應隔夜美元變動。市場情緒仍未受到中國股市上漲行情明顯帶動；後續在降息周期下美元料偏弱，人民幣中期前景將趨於有利。(jq)