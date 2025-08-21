21/08/2025 16:47

【聚焦人幣】人幣即期收升15點子報7.1778，創一周新高

《經濟通通訊社21日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1778，較上個交易日4時30分收盤價升15點子，兩連升，創8月14日以來一周新高，全日在7.1682至7.1790之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升14點子，報7.1806。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1287，較上個交易日升97點子，止兩連跌，創2024年11月6日以來九個半月新高，較市場預測偏強逾460點。



市場人士指出，今日官方中間價升破7.13關口令市場有些意外，開盤後離、在岸匯價均被帶動上漲，不過隨後逢低購匯增多令人民幣漲幅收窄；在本周杰克森霍爾會議前，美元難有明顯方向，人民幣大概率也維持區間震盪。



本周的主要焦點是鮑威爾周五在杰克森霍爾會議上發表講話時，是否會回擊市場對美聯儲9月會議降息的預期。招商銀行資金營運中心觀點認為，預計鮑威爾在杰克森霍爾會議上更大概率會中性表述，不會暗示9月降息，此種情況可能對市場擾動有限；但也不能忽視偏鷹的可能，鮑威爾也可能通過此時壓制市場降息預期，從而給9月會議決策更多騰挪空間。(jq)