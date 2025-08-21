21/08/2025 09:27

【聚焦人幣】7月人民幣全球支付佔比持平2.88%，續排第六

《經濟通通訊社21日專訊》環球銀行金融電信協會(SWIFT)最新數據顯示，7月人民幣國際支付佔比持平於2.88%，繼續是全球第六大最活躍貨幣；去年同期佔比為4.74%。



美元全球支付佔比續排第一，由6月的47.19%增至47.94%。第二位歐元佔比則由23.87%降至23.11%。英鎊續排第三，全球支付佔比亦由7.59%降至7.24%。第四位日圓由6月的3.84%降至3.56%。第五位加元全球支付佔比則由前月的3.43%降至3.04%。



外電消息指，中國正醞釀推出一項推動人民幣國際化的中長期發展戰略，內容涵蓋與人民幣掛勾的穩定幣等金融創新產品，旨在促進人民幣在全球範圍內更廣泛應用。(sl)