21/08/2025 09:47
【聚焦人幣】人行下周一在港發行兩期限共450億人民幣央票
《經濟通通訊社21日專訊》人民銀行公告，為豐富香港高信用等級人民幣金融產品，完善香港人民幣收益率曲線，人行將於8月25日（下周一）通過香港金融管理局債務工具中央結算系統(CMU)債券投標平台，招標發行2025年第五期和第六期中央銀行票據。
第五期中央銀行票據期限3個月（91天），為固定利率附息債券，到期還本付息，發行量為人民幣300億元人民幣，起息日為2025年8月27日，到期日為2025年11月26日，到期日遇節假日順延。
第六期中央銀行票據期限1年，為固定利率附息債券，每半年付息一次，發行量為人民幣150億元人民幣，起息日為2025年8月27日，到期日為2026年8月27日，到期日遇節假日順延。(sl)
第五期中央銀行票據期限3個月（91天），為固定利率附息債券，到期還本付息，發行量為人民幣300億元人民幣，起息日為2025年8月27日，到期日為2025年11月26日，到期日遇節假日順延。
第六期中央銀行票據期限1年，為固定利率附息債券，每半年付息一次，發行量為人民幣150億元人民幣，起息日為2025年8月27日，到期日為2026年8月27日，到期日遇節假日順延。(sl)