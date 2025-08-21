21/08/2025 15:36

【ＡＩ】vivo首款MR頭顯正式發布，僅重398克，暫不銷售

《經濟通通訊社21日專訊》vivo今日正式發布旗下首款MR（混合現實）頭顯vivo Vision探索版，僅重398克，遠輕於行業平均600克的重量，而且高度僅83毫米、厚度40毫米，能隨身攜帶。這款產品還考慮到近視用戶，定制了從100度到1000度的磁吸鏡片。



vivo表示，vivo的科技藍圖在今年3月翻開嶄新篇章--成立了機器人Lab，布局家庭機器人賽道。而今日發布的vivo Vision混合現實頭顯探索版，會是機器人走進千家萬戶的關鍵跨越點，也會在當下為用戶帶來獨特體驗。



*胡柏山：產品綜合評分不足60分，達80分才面向消費者銷售*



另外，在昨日（20日）於vivo全球總部（東莞）舉行的vivo會客廳-vivo Vision探享會上，vivo執行副總裁、首席運營官、vivo中央研究院院長胡柏山提到，這一代的vivo Vision探索版不會面向消費者銷售，當前產品重量控制在400克以內，但產品綜合評分不足60分，目標是2-3年內達到80分後再面向消費者銷售，並預計5年後出海，且vivo Vision的價格有望降至1萬元人民幣左右甚至更低。



胡柏山稱，「我們這一代產品叫『探索版』，不僅是面向專業人士，我們還有十幾二十家線下體驗店對外開放，讓普通大眾用戶也能體驗，希望通過體驗過程，讓大家告訴我們哪些指標覺得還有差距」。(sl)