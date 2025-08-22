21/08/2025 18:00

【ＡＩ】智元機器人啟動「智元A計劃」，擬投入40億助創新創業

《經濟通通訊社21日專訊》在智元機器人今日在首屆合作夥伴大會上宣布啟動行業首個聚焦具身智能領域的早期創新創業加速計劃--智元A計劃。該計劃擬未來三年投入40億元人民幣，孵化超50個高潛力早期項目，在三年內打造千億級產業生態。



會上並發布了「靈犀X2-W」--專為「作業智能」打造的輪式雙臂機器人原型。據介紹，靈犀X2-W具備全向移動底盤、高自由度雙臂及仿生手腕、緊湊收納（佔地不到0.5平方米）、雙電系統切換、靈巧三指手及觸覺反饋、全向感知系統、充沛算力邊緣計算單元及低成本等核心特性。目前靈犀X2-W尚處原型階段，但隨著算法模型持續突破，有望成為下一代具身智能作業機器人的標桿。(sl)