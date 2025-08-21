21/08/2025 16:54

【ＡＩ】DeepSeek：V3.1精度針對下一代國產芯片設計

《經濟通通訊社21日專訊》DeepSeek今日在微信公眾號發文，宣布正式發布DeepSeek-V3.1，並特別提到V3.1大模型使用了UE8M0 FP8 Scale的參數精度。DeepSeek隨後在該文章置頂留言稱，UE8M0 FP8是針對即將發布的下一代國產芯片設計。



據Deepseek介紹，此次升級主要有以下變化，混合推理架構：一個模型同時支持思考模式與非思考模式；更高的思考效率：相比DeepSeek-R1-0528，DeepSeek-V3.1-Think能在更短時間內給出答案；更強的Agent能力：通過Post-Training優化，新模型在工具使用與智能體任務中的表現有較大提升。(sl)