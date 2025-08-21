25,104.61
-61.33
(-0.24%)
25,097
-12
(-0.05%)
低水8
8,974.77
-38.50
(-0.43%)
5,498.50
-42.77
(-0.77%)
2,394.87億
3,771.10
+4.89
(+0.130%)
4,288.07
+16.67
(+0.390%)
11,919.76
-6.98
(-0.059%)
2,352.58
+11.67
(+0.50%)
113,352.0100
-919.2200
(-0.804%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0884
澳元最佳客戶買入價
5.0316
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.5448
日圓最佳客戶買入價
5.3040
【etnet x 環球海產】獨家優惠95折，特價產品折上折！
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,341.3200
-5.4300
-0.162%
XAG 白銀現貨
37.7692
-0.1324
-0.349%
更新：21/08/2025 18:00
美元匯率-最大跌幅
AUD 澳元/美元
0.6424
-0.0011
-0.171%
SEK 美元/瑞典克朗
9.5809
-0.0041
-0.043%
CNY 美元/人民幣
7.1245
-0.0020
-0.028%
更新：21/08/2025 18:00
Prime Rate 最優惠利率
5.250%
滙豐, 中銀, 恒生
31/07/2025 12:12
5.500%
渣打香港, 建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 招商永隆, 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星, 大新, 上商, 東亞, 工銀亞洲
19/06/2025 13:02
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
