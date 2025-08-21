21/08/2025 09:16

【特朗普新政】特朗普要求聯儲局首名黑人理事辭職，後者拒絕就範

《經濟通通訊社21日專訊》美國總統特朗普周三（２０日）要求，聯儲局史上第一名黑人女性理事庫克(Lisa Cook)辭職，此前特朗普政府一名成員指控庫克犯有抵押貸款詐欺罪。



美國聯邦住房金融局(FHFA)局長普爾特(Bill Pulte)敦促美國司法部調查庫克。他在給美國司法部長帕邦迪(Pam Bondi)的一封信中稱，庫克在2021年申請了兩套房子作為她的主要住所，以欺詐手段獲得更好的抵押貸款條件。



庫克其後透過發言人以電郵形式發表聲明稱：「我無意因社交平台上的指控被迫辭職。作為聯儲局成員，我嚴肅對待個人財務歷史相關問題，目前正在整理準確信息以回應合理質疑。」(rc)