21/08/2025 09:54

【美國議息】聯儲局會議紀要顯示，與會者擔憂美國國債市場脆弱性

《經濟通通訊社21日專訊》根據聯儲局聯邦公開市場委員會(FOMC)7月29日至30日會議紀要，幾名與會者指出美國國債市場存在脆弱性，表達對造市者影響力、對沖基金參與程度不斷上升，以及市場承受力不足所的擔憂。



關於銀行方面，有兩名與會者指出，儘管監管資本水平依然穩健，但部分機構仍可能面臨孳息率長期上升，以及相關的銀行資產未實現損失的所帶來的風險。



此外，有兩名與會者討論外匯掉期，指出這類工具是「外國金融機構為其美國及海外客戶提供美元貸款時的關鍵美元融資來源」，但也因期限錯配與展期風險而存在脆弱性。



與會者亦指出，在《天才法案》通過後，穩定幣的使用可能會增加，並可能有助於提升支付系統的效率。他們表示，穩定幣可能會推高對其支撐資產的需求，其中包括美國國債。(rc)