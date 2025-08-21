直播中 : 開市Good Morning - 友邦新業務價值創新高
25,188.96
+23.02
(+0.09%)
25,174
+49
(+0.20%)
低水15
9,007.70
-5.57
(-0.06%)
5,530.00
-11.27
(-0.20%)
767.56億
3,779.90
+13.69
(+0.363%)
4,297.54
+26.14
(+0.612%)
11,947.82
+21.08
(+0.177%)
2,358.84
+17.93
(+0.77%)
114,031.7400
-239.4900
(-0.210%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0884
澳元最佳客戶買入價
5.0312
歐元最佳客戶買入價
9.1135
英鎊最佳客戶買入價
10.5299
日圓最佳客戶買入價
5.3096
