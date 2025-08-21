21/08/2025 10:35

【外圍經濟】橡樹資本聯合創辦人警告，美股處於泡沫初期階段

《經濟通通訊社21日專訊》橡樹資本管理公司聯合創辦人馬克斯(Howard Marks)警告，美國股市正處於泡沫的「初期階段」，儘管回調臨界點尚未到來。



他在周三（20日）受訪時表示：「我當然不是在敲響警鐘。關鍵是現在價格太貴了。」



馬克斯補充道，投資者上次經歷嚴重的市場調整已經是16年前的事了。當前的形勢讓他想起了1990年代後期，當時市場對科技股的熱情高漲，導致聯儲局前主席格蘭斯班發出「非理性繁榮」的警告。不過，馬克斯指出，在那之後，市場又上漲了幾年，直到科技股泡沫破裂。



他在採訪中表示：「現在是時候在投資組合中增加一些防禦性，投資信用產品而非股票是一種方法。」 (rc)