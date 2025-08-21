21/08/2025 16:01

【ＡＩ】投資過熱？Meta據悉已凍結人工智能部門招聘

《經濟通通訊社21日專訊》業內人士透露，Meta在花費數月時間，大手筆招攬50多名行業尖端的AI研究人員和工程師後，目前已凍結人工智能部門的招聘。



據悉，此次招聘凍結已於上周生效，與該部門更廣泛的重組同時進行。該措施還將禁止現有員工在該部門內部跨團隊調動。至於招募凍結的持續時間，目前尚未在內部傳達。



此外，Meta此前有一個名為AGI基礎(AGI Foundations)的團隊，負責開發該公司大型語言模式Llama的最新版本。在今年春季最新Llama模型發布表現未達預期後，該團隊受到了高層的批評。作為重組的一部分，該團隊已被解散。(rc)