21/08/2025 16:05

【美國議息】策略師引用古德哈特法則：聯儲局下一個政策注定失敗

《經濟通通訊社21日專訊》宏觀策略師Cameron Crise引用古德哈特法則(Goodhart's Law)，指出美聯儲局下一個政策注定失敗。



他指出，經濟學上的古德哈特法則指出，任何衡量指標，一旦變成了目標，將不再有效。聯儲局的貨幣政策可以說是這一現象的例證。



Crise認為，從人性角度看，這事不足為奇。所謂上有政策，下有對策。對於那些被上層設定的量化指標，大家往往忍不住試圖通過「鑽空子」來完成任務。



自從走上有「正式目標」的道路後，聯儲局的表現幾乎可以用「糟糕透頂」來形容。設定2%目標後，通脹率立即落於該目標之下，而且也低於此前的運行水平。



不過，2020年那次政策評估，聯儲局採納了偏鴿派的非對稱政策框架，他們還擔心「通脹不夠高」。諷刺的是，就在此時通脹壓力開始全面爆發。



Crise指出，聯儲局未來的政策如何，具體要看特朗普選誰做主席鮑威爾接班人。但無論聯儲局接下來如何制定政策，經驗顯示，大概還是無法按原定目標發揮作用。(rc)