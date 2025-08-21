21/08/2025 16:19

【外圍經濟】英國7月赤字為11億英鎊，創3年來新低

《經濟通通訊社21日專訊》英國國家統計局周四表示，7月支出超過收入11億英鎊（約15億美元），而去年同期為34億英鎊。這是3年來7月政府赤字的最低水平。



不過，Capital Economics的英國市場經濟學家克爾表示：「7月的低於預期並沒有看上去那麼樂觀，即便這種低於預期的情況持續下去，財政大臣在今年晚些時候的預算中，可能仍需提高170億至270億英鎊的稅收。」



會計與諮詢公司MHA的經濟顧問內利斯則表示，英國稅收收入的意外增加「主要由於今年上半年好於預期的經濟表現。英國頑固的通脹可能擾亂金融市場，並進一步推高英國金邊債券孳息率，從而迅速使債務服務與償還成本變得更高。」(rc)