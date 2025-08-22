22/08/2025 17:52

《外圍焦點》鮑威爾在杰克森霍爾研討會發表講話

《經濟通通訊社22日專訊》美股昨日收跌，標普500指數錄得連續第五個交易日下滑，零售巨企沃爾瑪(US.WMT)季度盈利差於預期，加上科技股遭投資者獲利回吐，使主要指數全日承壓。道指收市跌152.81點或0.34%，報44785.5點；標普500指數跌25.61點或0.4%，報6370.17點；納指跌72.55點或0.34%，報21100.31點。港股方面，恒生指數收市報25339，升234點或0.9%，成交2856億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:00pm，波士頓聯儲銀行總裁柯林斯參加Bloomberg TV節目。10:00pm，美聯儲主席鮑威爾在杰克森霍爾研討會就經濟前景和美聯儲政策框架審查發表講話。



在美國，今日公布業績的公司有：霧芯科技(US.RLX)、震坤行(US.ZKH)等。(wa)