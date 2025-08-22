22/08/2025 07:50

《國金頭條》標指五連跌，沃爾瑪盈利失色拖累道指跌逾150點

《經濟通通訊社22日專訊》美股周四（21日）收跌，標普500指數錄得連續第五個交易日下滑，零售巨企沃爾瑪(US.WMT)季度盈利差於預期，加上科技股遭投資者獲利回吐，使主要指數全日承壓。



道指收市跌152.81點，或0.34%，報44785.5點；標普500指數跌25.61點，跌幅為0.4%，報6370.17點；納指跌72.55點，或0.34%，報21100.31點。



市場現正聚焦周五（22日）聯儲局主席鮑威爾在傑克遜霍爾央行年會上的講話，期望尋找利率政策的指引。



道指成份股沃爾瑪日內急挫4.5%，成為拖累大市的主要原因，道指日內一度下滑超過300點。該公司第二季度收入達1774億美元，按年增長4.8%，優於預期，但非GAAP每股盈利0.68美元，遜於市場預估。



特斯拉(US.TSLA)跌1.2%，英偉達(US.NVDA)收市跌0.2%、Meta(US.META)跌1.2%，AMD(US.AMD)跌0.9%，反映投資者在鮑威爾講話前選擇先行鎖定利潤。



*圓匯升0.7%*



市場氣氛謹慎，美匯指數微升0.4%，報98.62。美元兌日圓匯率震盪向上，報148.38，較前一交易日升0.7%。歐元兌美元匯率報1.1609，較前一交易日微跌0.3%，延續近期整體弱勢走勢。



現貨黃金價格輕微下跌至每盎司3340美元左右，較昨日小幅回落約0.24%。紐約期金價格亦小幅下滑，微跌0.09%，報約3385美元。



國際原油市場整體呈現反彈趨勢。紐約期油回升至每桶約63.4美元，上升1.1%；布蘭特期油則接近每桶67.5美元，較昨日上升約1%。(jf)