22/08/2025 07:59

【關稅戰】美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15%

《經濟通通訊社22日專訊》美國與歐盟周四（21日）正式簽署上月達成的框架性貿易協議，美國承諾逐步下調對歐洲汽車及零部件徵收的27.5%高關稅至15%，歐洲車企最早可於9月起受惠。



根據雙方發表的聯合聲明，美國將把包括汽車、醫藥產品、半導體及木材在內的大部分歐盟輸美商品關稅訂為統一15%稅率。作為交換，歐盟將全面取消對美國工業品的關稅，並對美國農產品與海鮮出口提供額外市場准入。



歐美談判代表透露，歐盟執委會最快下周將向歐洲議會提交降稅立法草案，一旦議會通過，美方隨即執行汽車關稅下調，並追溯至立法生效月首日，意味歐洲車企有望獲得稅務回溯優惠。(jf)