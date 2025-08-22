22/08/2025 08:07

【美國議息】鮑威爾傑克遜霍爾講話在即，經濟數據續呈不同解讀

《經濟通通訊社22日專訊》市場聚焦聯儲局主席鮑威爾周五（22日）在傑克遜霍爾央行年會上講話之際，美國最新經濟數據續出現不同解讀。認領失業救濟人數上升，但綜合採購經理指數(PMI)上揚。



美國上周首次申領失業救濟人數升至23.5萬人，為近兩個月新高，高於市場預期的22.5萬人。持續申領人數則升至197萬，創2021年底以來新高，顯示就業市場有降溫跡象。



另一方面，標普全球公布的最新數據顯示，美國8月綜合採購經理指數(PMI)初值升至55.4，高於7月終值的55.1，創去年底以來最高水平，展示經濟動力。



8月製造業PMI初值報53.3，不僅遠高於市場預期的49.7，更突破7月的49.8，重回擴張區間，並創下2022年以來新高。



服務業則呈現溫和放緩。8月服務業PMI初值錄得55.4，略低於7月的55.7，惟仍優於市場估值的54.2，反映內需與商業活動整體維持穩健。(jf)