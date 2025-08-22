22/08/2025 11:41

【外圍經濟】阿根廷爆H5禽流感，韓國暫停從該國進口家禽產品

《經濟通通訊社22日專訊》韓國農林畜產食品部周五表示，由於阿根廷爆發高致病性禽流感，韓國已暫停從阿根廷進口家禽及相關產品。



阿根廷上周二（19日）證實，在布宜諾斯艾利斯省的一個農場發現了高致病性禽流感H5株。這是韓國去年12月批准進口阿根廷家禽後首次發現禽流感。



韓國農林畜產食品部稱，禁令適用於上周日（17日）當天或之後裝載的貨物。8月3日以後出口的阿根廷禽類產品，在抵達韓國時也將接受高致病性禽流感的強制性檢測。



韓國農林畜產食品部有關人士表示：「去年，阿根廷產禽肉在韓國進口的禽肉中只占0.2%，因此對國內供應的影響有限。」(jf)