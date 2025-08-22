22/08/2025 14:13

【外圍經濟】蘋果上調TV+月費30%，至12.99美元

《經濟通通訊社22日專訊》蘋果宣布將其串流平台Apple TV+月訂閱價格，從每月9.99美元調升至12.99美元，漲幅約30%。



有關新價格已於即日對美國及部分國際市場的新用戶生效，現有訂戶則將於下次續訂日起30天後開始適用。年度訂閱費用仍維持99美元不變，Apple One服務捆綁包價格亦未調整。



蘋果強調，Apple TV+自2019年推出以來，持續增加高質量的原創影視內容，並堅持提供無廣告的觀影體驗。



與Netflix、Disney+等多層級訂閱方案不同，Apple TV+僅設一種全功能訂閱方案，並支持六人家庭共享。近期熱門劇集《Severance》第2季熱播，節目收視在美國排名躍升至第5名，近期亦獲得創紀錄的艾美獎提名數，提升平台認知度與價值。



在2025財年第三季財報中，蘋果服務業務實現13%年增長，營收創歷史新高達274億美元，成為公司整體增長的重要動力。服務業務已首次超越iPhone成為毛利最大來源，毛利率高達75.6%，遠高於硬體業務的34.5%。(kk)