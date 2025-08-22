22/08/2025 15:35

【外圍經濟】聚焦傑克遜霍爾：關稅拖累經濟，亞洲央行料大幅降息

《經濟通通訊社22日專訊》傑克遜霍爾央行年會舉行之際，為應對美國總統特朗普的關稅政策對經濟的衝擊，一些亞太區央行已開始更加積極地降息，未來幾個月會有更多央行加入行列。



印尼和新西蘭央行本周做出鴿派決策，令市場感到意外，凸顯出利率政策制定者正在加強對美國關稅和貿易戰影響的防範。下周焦點將轉向韓國和菲律賓，這兩個國家是否會顯露寬鬆跡象有待觀察。



摩根士丹利經濟學家預計今年將出現一波降息潮，該行計算得出美國對亞太區的關稅稅率已從年初的5%攀升至25%。他們預計，到2026年底菲律賓將進一步降息125個基點，韓國、泰國、澳洲、馬來西亞等國利率將分別下調50個基點。



雖然大幅降息通常會給各國的貨幣兌美元帶來壓力，引發通脹擔憂，但預計聯儲局下個月也會放鬆貨幣政策，令亞幣的壓力有所緩解。目前市場正聚焦聯儲局主席鮑威爾周五在年會上的講話中，判斷他是否會強化對降息的預測。今年以來，美元走軟使得大多數亞洲貨幣兌美元升值。(jf)