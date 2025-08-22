22/08/2025 15:43

【外圍經濟】德國第二季度GDP被下調，萎縮幅度超過最初估計

《經濟通通訊社22日專訊》德國第二季度經濟萎縮幅度超過最初估計，製造企業的表現遠遜於預期。根據該國統計局周五公布的數據，GDP按季下降0.3%，初值為下降0.1%。



統計局在聲明中稱，投資是一大拖累因素，下降了1.4%，工業生產的表現尤其差於最初估計，而私人消費對GDP的支撐作用遠低於最初估計。



經濟萎縮對德國而言是一個挫折，打破了外界對其能夠很快擺脫俄烏戰事爆發後連續兩年衰退的希望。德國第一季度GDP增長0.3%，但在一定程度上是得益於美國實施新關稅前的搶閘出口。



歐盟7月與美國達成貿易協議，歐盟大部分輸美商品將被征收15%的關稅，該協議遭到了德國工業界的嚴厲批評。(jf)