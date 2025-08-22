22/08/2025 20:01

《再戰明天》美國公布新屋銷售等數據，海底撈公布業績

《經濟通通訊社22日專訊》美國公布新屋銷售等數據，及海底撈公布業績，料為下周一（25日）市場焦點。



*日本公布同時及領先指標，德國公布IFO企業信心指數*



各國沒重要經濟活動。數據方面，下周一1:00pm（本港時間．下同），日本公布6月同時指標；6月領先指標。4:00pm，德國公布8月IFO-企業信心指數，料由88.6降至88.5。10:00pm，美國公布7月新屋銷售，料由62.7萬升至62.8萬，月率升幅料由0.6%收窄至0.2%。10:30pm，美國公布8月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數。



在本港，明日公布業績的公司有:新琪安(02573)等。



下周一公布業績的公司有:粵海投資(00270)、中海物業(02669)、海底撈(06862)等。



下周二（26日）公布業績的公司有:越秀地產(00123)、中國石油股份(00857)、華潤置地(01109)、華潤萬象生活(01209)、中國平安(02318)、紫金礦業(02899)、華潤醫藥(03320)、農夫山泉(09633)等。



下周三（27日）公布業績的公司有:北控水務集團(00371)、中國海外發展(00688)、中國海洋石油(00883)、安踏體育(02020)、申洲國際(02313)、蒙牛乳業(02319)、中國財險(02328)、中國人壽(02628)、新奧能源(02688)、美團-W(03690)、中國重汽(03808)、地平線機器人-W(09660)等。



下周四（28日）公布業績的公司有:商湯-W(00020)、北京控股(00392)、中升控股(00881)、中國太平(00966)、中芯國際(00981)、華潤燃氣(01193)、華虹半導體(01347)、理想汽車-W(02015)、百濟神州(06160)、海爾智家(06690)等。



下周五（29日）公布業績的公司有:招商局港口(00144)、中信股份(00267)、比亞迪電子(00285)、美的集團(00300)、山高控股(00412)、中國中藥(00570)、建設銀行(00939)、龍湖集團(00960)、中國神華(01088)、比亞迪股份(01211)、農業銀行(01288)、工商銀行(01398)、極兔速遞-W(01519)、郵儲銀行(01658)、中銀香港(02388)、交通銀行(03328)、招商銀行(03968)、中國銀行(03988)、阿里巴巴-W(09988)等。(wa)