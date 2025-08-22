22/08/2025 11:34
《港元利率》港元拆息全線下跌，一個月拆息連跌兩日
《經濟通通訊社22日專訊》港元拆息全線下跌，而與樓按相關的一個月拆息連跌2日，報2.7706厘，跌7.131基點，是8月19日後最低；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.83738厘，跌3.81基點。
隔夜息報2.76786厘，跌3.024基點；一周拆息跌2.065基點，報2.80042厘，兩周則跌1.893基點，報2.80964厘。長息方面，六個月拆息無升跌，報2.98619厘，一年期則跌3.203基點，報3.12071厘。
港元匯價今日在7.4098-7.8145之間上落，最新報7.8142。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.76786
|-3.024
|一周
|2.80042
|-2.065
|兩周
|2.80964
|-1.893
|一個月
|2.7706
|-7.131
|兩個月
|2.83524
|-1.821
|三個月
|2.83738
|-3.81
|六個月
|2.98619
|-
|一年
|3.12071
|-3.203
資料來源：香港銀行公會