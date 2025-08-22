22/08/2025 11:34

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 2.76786 -3.024 一周 2.80042 -2.065 兩周 2.80964 -1.893 一個月 2.7706 -7.131 兩個月 2.83524 -1.821 三個月 2.83738 -3.81 六個月 2.98619 - 一年 3.12071 -3.203

《經濟通通訊社22日專訊》港元拆息全線下跌，而與樓按相關的一個月拆息連跌2日，報2.7706厘，跌7.131基點，是8月19日後最低；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.83738厘，跌3.81基點。隔夜息報2.76786厘，跌3.024基點；一周拆息跌2.065基點，報2.80042厘，兩周則跌1.893基點，報2.80964厘。長息方面，六個月拆息無升跌，報2.98619厘，一年期則跌3.203基點，報3.12071厘。港元匯價今日在7.4098-7.8145之間上落，最新報7.8142。資料來源：香港銀行公會