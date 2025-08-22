22/08/2025 10:01

【議息前瞻】普徠仕料鮑威爾保留最大政策靈活性，或採更中性立場

《環富通基金頻道22日專訊》聯儲局主席鮑威爾美國時間周五（22日）將在傑克遜霍爾研討會(Jackson Hole)上發表講話，研討會主題為「勞動市場轉型：人口結構、生產力與宏觀經濟政策」。這將是鮑威爾作為聯儲局主席最後一次在傑克遜霍爾發表演說。普徠仕首席美國經濟學家Blerina Uruci分享了她對演講的預期，她認為這不僅具政策指向，亦是他回顧任內表現及傳承影響的契機。以下為演講預計涵蓋的三大要點。



*料強調決策視通脹及勞動市場數據而定*



Uruci稱，鮑威爾料將為未來數次會議保留最大政策靈活性，強調決策將視通脹及勞動市場數據而定。9月17日聯儲局會議前，就業報告及消費者價格指數(CPI)數據尚有待公布。他在7月記者會上的語氣略偏鷹派，但5、6月就業數據下修後，勞動市場風險偏向下行。他或會採取更中性立場，理想情況是演講後市場對2025年政策的預期維持不變。



對聯邦公開市場委員會(FOMC)9月議息結果的基準預測為減息25基點，全年累計減息50基點。若通脹顯著超預期或勞動市場強勁反彈，會議或現鷹派結果（不減息）；若8月就業增長放緩至每月低於5萬，且失業率上升，則可能出現鴿派結果（減息50基點）。



基於近期數據，9月會議上行及下行情景概率均低。預計2025年第四季通脹將加速上升，限制8月CPI超預期風險；同時，經濟韌性高於近期就業增長所示，減低勞動市場下行風險。



*或強調需監察多項指標判斷是否充分就業*



鮑威爾或會闡述充分就業對經濟的意義，強調需監察多項經濟指標以判斷是否達至充分就業，因單一指標的參考價值會隨時間變動。他可能重申7月觀點：勞動需求與供給同步下降的現象意味即使勞動需求放緩，若勞動力供給同時減少，勞動市場未必出現疲軟。



結構性變化帶來實質影響，穩定失業率的就業增長均衡速度或降至每月5萬個職位。因此，就業增長顯著放緩未必反映經濟衰退，而是結構轉型的徵兆。鮑威爾及FOMC其他成員因而視失業率為更可靠的勞動市場健康指標。



*料放棄FAIT更均衡兼顧就業與通脹目標*



2020年貨幣政策框架審查(MPFR)推出靈活平均通脹目標(FAIT)，即在通脹低於目標後允許超調，以對抗全球金融危機後的通縮壓力；並承諾容許勞動市場過熱，僅在菲利普斯曲線平坦、緊張勞動市場不推高通脹時適用。疫情前此框架旨在應對中央銀行的主要挑戰，即上升的通縮風險。然而，疫情後通脹急升及其教訓顯示，需修訂2020年框架引入的元素。



預計聯儲局將放棄FAIT，更均衡地兼顧就業與通脹目標，同時重申2%通脹目標及穩定通脹預期的重要性。新框架將為多個有可能的經濟狀況提供指引，包括零利率下限約束時，運用前瞻性指引及資產負債表強化貨幣政策效果。(wa)