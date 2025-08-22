22/08/2025 09:19
【聚焦人幣】人幣中間價貶34點子，報7.1321
《經濟通通訊社22日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1321，較上個交易日跌34點子，跌回7.13關口，較市場預測偏強550點，上個交易日報7.1287。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1321
|+34.00
|1歐元/人民幣
|8.2980
|-307.00
|100日圓/人民幣
|4.8231
|-304.00
|1港元/人民幣
|0.9129
|+3.10
|1英鎊/人民幣
|9.5967
|-270.00
|1澳元/人民幣
|4.5911
|-93.00
|1紐元/人民幣
|4.1609
|-77.00
|1新加坡/人民幣
|5.5493
|-145.00
|1瑞郎/人民幣
|8.8398
|-486.00
|1加元/人民幣
|5.1445
|-102.00
|1人民幣/林吉特
|0.5911
|+2.10
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.2197
|-32.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4786
|+43.00
|1人民幣/韓元
|195.3200
|+27.00