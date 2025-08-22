25,339.14
+234.53
(+0.93%)
25,722
+370
(+1.46%)
高水383
9,079.93
+105.16
(+1.17%)
5,647.68
+149.18
(+2.71%)
2,855.84億
3,825.76
+54.66
(+1.449%)
4,378.00
+89.93
(+2.097%)
12,166.06
+246.30
(+2.066%)
2,416.76
+64.18
(+2.73%)
115,739.3400
-1,196.6600
(-1.023%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0896
澳元最佳客戶買入價
5.0451
歐元最佳客戶買入價
9.1022
英鎊最佳客戶買入價
10.5290
日圓最佳客戶買入價
5.2810
即時更新：22/08/2025 17:59
更新：22/08/2025 16:59
資料由Binance提供
10.5290
電匯客戶賣出
10.5550
更新：24/08/2025 19:40:32
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
115,739.34
-1,196.66
-1.023%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,743.0900
-88.9800
-1.841%
Chainlink-預言機-LINK LINK 預言機
25.8100
-0.9900
-3.694%
更新：24/08/2025 19:40
日本-消費者物價指數(年率)
公佈值
3.10%
公佈日期
22/08/2025 07:30
美國-製造業採購經理人指數
公佈值
53.30
公佈日期
21/08/2025 21:45
英國-製造業採購經理人指數
公佈值
47.30
公佈日期
21/08/2025 16:30
