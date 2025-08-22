22/08/2025 17:10

《神州經脈》滬指再創十年高，存款搬家成交增，H20芯片或停產

《神州經脈》滬深股市氣勢如虹，滬綜指今日一舉站上3800點，收於全日高位3825.76點，創十年新高，前次收盤高位為2015年8月17日的3993.67點，滬指全日升幅1.45%，為今年4月以來最大單日漲幅；深成指低開逆轉，收升2.07%，創業板更彈3.36%。滬深兩市全日成交額近2.55萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日放量1227億元或5%，資金湧入，滬深兩市已連續8個交易日成交破2萬億水平，打破A股歷史紀錄。本周來看，滬綜指升近3.5%，連續三周上揚，累計漲幅有7.3%。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1805，較上個交易日4時30分收盤價跌27點子，止兩連升，全日在7.1790至7.1871之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1321，較上個交易日跌34點子，跌回7.13關口，較市場預測偏強550點，為本月以來最大偏離，顯示監管層仍有意維持人民幣匯率基本穩定，且待晚間美聯儲鮑威爾講話的關鍵指引。



*今日新聞精選*



1. 2025年上海合作組織峰會將於8月31日至9月1日在天津舉行。外交部部長助理劉彬今日介紹，這將是中國第五次主辦上合峰會，也將是上合組織成立以來規模最大的一屆峰會。屆時，國家主席習近平將同20多位外國領導人、10多位國際組織負責人聚首海河之濱。其中，俄羅斯總統普京、聯合國秘書長古特雷斯將出席。另據《路透》引述兩位知情人士稱，習近平不太可能出席10月舉行的東盟領導人峰會，這使他與美國總統特朗普可能在峰會上會晤的期望落空。



2. 外媒報道AI芯片龍頭英偉達(Nvidia)已通知三星電子和Amkor Technology等零部件供應商，暫停與H20芯片相關的生產作業。中國政府質疑英偉達應美國當局要求在芯片「開後門」，便於有關部門「追蹤定位」和「遠程關閉」。《央視新聞》報道指所謂「後門」，主要分為三類：一是「惡意自帶」：就像在設備里安了個「內鬼」，二是「後期破解」：三是「暗中植入」。



3. 內地進一步規管稀土流向。工信部、發展委、自然資源部今日發布《稀土開採和稀土冶煉分離總量調控管理暫行辦法》，指出稀土生產企業應當建立稀土產品流向記錄制度，如實記錄稀土產品流向信息，並於每月10日前將上月度稀土產品流向信息錄入工信部會同有關部門建立的稀土產品追溯信息系統。



4. 川青鐵路青海段尖扎黃河特大橋工程現場今日凌晨3時許發生嚴重工業意外，大橋在鋼絞線張拉作業中斷裂，導致108米鋼樑主拱肋垮塌，15名工人及1名工程項目部現場負責人墮河。據最新消息，事故已造成10人死亡，4人失聯，2人在塔架尚無法確認生命體徵。《每日經濟新聞》報道指，項目由中鐵大橋局七公司承建。



5. 無論是外資投行還是中資券商紛發表報告看好中國股市，認為股市上漲很有可能進一步吸引個人投資者入市，推動新一輪居民存款搬家。高盛認為潛在資金流入規模超過10萬億元；摩根大通更指潛在的資產輪動可能會為中國股市注入14萬億流動性，中信證券測算2025年可能有超過90萬億元的存款到期，假設其中5%-10%的資金尋求更高的收益，則流出規模可能在4.5萬億-9萬億元；中金則料居民存款潛在入市的資金規模約為5萬億-7萬億元。



6. 市場監管總局局長羅文在國新辦發布會上介紹，「十四五」期間，開展質量強企強鏈強縣行動，累計實施重點攻關項目4271個，解決質量堵點卡點問題1.8萬個。加快推進質量基礎設施建設，建成質量基礎設施「一站式」服務站點2372個。五年來，中國製造業質量競爭力指數、生活性服務、公共服務質量滿意度分別提高到85.86、81.33、81.62。



7. 國家藥監局副局長楊勝在國新辦發布會上介紹，目前中國醫藥產業規模位居全球第二位，在研創新藥數目達到全球30%左右。「十四五」以來，共批準387個兒童藥品、147個罕見病藥品上市，有效滿足了重點人群的用藥需求。



8. 阿里巴巴面向全球用戶發布Agentic編程平台Qoder。該平台集成了全球頂尖的編程模型，提供上下文工程能力，可一次檢索10萬個代碼文件，有助於實現AI自主研發，提升真實軟件的開發效率。例如，使用Qoder開發一個電商網站的前後端，可將原本需要數天的工作縮短到十分鍾。(jq)