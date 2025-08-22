22/08/2025 14:02
【聚焦數據】上海7月社會消費品零售總額同比增長7.8%
《經濟通通訊社22日專訊》上海市商務委透露，7月上海社會消費品零售總額實現1291.38億元（人民幣．下同），同比增長7.8%。上海商圈活力煥發，帶動上海7月社零總額增速加快。
今年1-6月，社零額實現8260.4億元，同比增長1.7%，增速較1-5月提高0.3個百分點。其中，與商圈相關的零售商品類別，如服裝紡織品、高質量食品、通訊器材都受到消費者青睞，增長高於平均水平。
市商務委開放戰略研究中心對50個重點市級和地區級商圈開展數據監測顯示，今年上半年商圈零售額規模、客流熱度均呈現增長態勢。1-6月，重點監測的50個商圈零售額同比增2.7%，增速高於社零1個百分點，零售額規模為「十四五」以來最高；其中有19商圈零售額同比增速突破10%，世博、豫園、真如等商圈零售額增速位列前三。(ry)
